Tapas und Kreolische Küche sind das Markenzeichen des "avocado"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.01.2020: Tapas und Kreolische Küche sind das Markenzeichen des "avocado"
44 Min.Folge vom 17.01.2020Ab 6
Die Woche endet im Restaurant "Avocado" von Mario. Das Lokal ist bekannt für seine Tapas und die mediterrane Küche. Wie viel Avocado steckt in jedem Gericht und wie schmeckt es den Mitstreitern?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
6
