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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Antonietta`s Steakhouse", Stromberg

Kabel EinsFolge vom 20.12.2020
"Antonietta`s Steakhouse", Stromberg

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.12.2020: "Antonietta`s Steakhouse", Stromberg

44 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 6

Außerhalb von Mainz liegt die Stromburg. In dieser betreibt Antonietta Dogan (42) zusammen mit ihrem Mann ein Steakhaus. Eine Vielfalt an Fleischgerichten vom argentinischen Black Angus bis zu herzhaften Lammkoteletts wird hier angeboten. Die Powerfrau verspricht größten Genuss. Genau diesen wollen ihre vier Kontrahenten und auch Mike Süsser erleben. Thront der goldene Siegerteller bald über der Burg?

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