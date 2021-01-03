Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.01.2021: "Rheinpromenade", Breisach
44 Min.Folge vom 03.01.2021Ab 6
Direkt am Rhein an der französischen Grenze befindet sich das Restaurant "Rheinpromenade" in Breisach. Der junge Koch und Inhaber Felix Gerber (24) bekocht hier seine Gäste mit einer Mischung aus Badischer und Französischer Küche. Hier gibt es ausschließlich frische Küche, sogar seinen eigenen Kräutergarten hat Felix. Ob er mit seinem Konzept auch beim Profikoch Mike Süsser und seinen vier Kontrahenten landen kann?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen