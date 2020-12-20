Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant Elder", Gau-Algesheim

Kabel EinsFolge vom 20.12.2020
"Restaurant Elder", Gau-Algesheim

"Restaurant Elder", Gau-AlgesheimJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.12.2020: "Restaurant Elder", Gau-Algesheim

44 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 6

Zusammen mit seiner Frau betreibt Martin Holler (37) das kleine "Restaurant Elder" in Gau-Algesheim. Hier gibt es eine moderne deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen. Alles regional und frisch. Der gelernte Koch sagt: "Ich kreiere hier Gerichte, die sich zuhause nicht jeder machen würde!". Holt er sich damit zur Wochenmitte auch den Wochensieg?

Alle verfügbaren Folgen