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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Französische Klassiker in der "Bestenheider Stuben", Wertheim

Kabel EinsFolge vom 13.09.2020
Französische Klassiker in der "Bestenheider Stuben", Wertheim

Französische Klassiker in der "Bestenheider Stuben", WertheimJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 13.09.2020: Französische Klassiker in der "Bestenheider Stuben", Wertheim

44 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 6

Heute geht es nach Wertheim in das Lokal "Bestenheider Stuben". Küchenchef und Inhaber Otto Hoh (59) zaubert in elegantem Ambiente Klassiker aus der französischen Küche. Kann er die Gaumen des Profis und der Mitstreiter mit seiner gastronomischen Philosophie erobern?

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