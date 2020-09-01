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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Zur Post": Hier geht die Post ab!

Kabel EinsFolge vom 01.09.2020
"Zur Post": Hier geht die Post ab!

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 01.09.2020: "Zur Post": Hier geht die Post ab!

44 Min.Folge vom 01.09.2020Ab 6

Weiter geht es in Cuxhaven mit dem Restaurant "Zur Post". Dort begrüßt der leidenschaftliche Inhaber Oliver Blauth seine Konkurrenten und unseren Profi Mike Süsser. Das Restaurant "Zur Post" will mit einem Mix aus gutbürgerlicher Küche und internationalen Gerichten vollends überzeugen. Reicht es für den goldenen Teller?

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