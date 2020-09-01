"Zur Post": Hier geht die Post ab!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.09.2020: "Zur Post": Hier geht die Post ab!
44 Min.Folge vom 01.09.2020Ab 6
Weiter geht es in Cuxhaven mit dem Restaurant "Zur Post". Dort begrüßt der leidenschaftliche Inhaber Oliver Blauth seine Konkurrenten und unseren Profi Mike Süsser. Das Restaurant "Zur Post" will mit einem Mix aus gutbürgerlicher Küche und internationalen Gerichten vollends überzeugen. Reicht es für den goldenen Teller?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen