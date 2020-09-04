Bier, Bier, Bier, das lob ich mir: "Marien Bräu"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.09.2020: Bier, Bier, Bier, das lob ich mir: "Marien Bräu"
44 Min.Folge vom 04.09.2020Ab 12
Das große Finale steigt im Restaurant "Marien Bräu". Gastgeber Sven Bastrop hofft mit seiner Brauerei im Gastraum und außergewöhnlichen Speisen auf den Wochensieg. In fast allen Gerichten finden sich mehrere Bierzutaten wieder, welche schon ein Alleinstellungsmerkmal darstellen. Ob sich Sven mit seinem beliebten Konzept den ersten Platz sichern kann?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen