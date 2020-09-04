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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Bier, Bier, Bier, das lob ich mir: "Marien Bräu"

Kabel EinsFolge vom 04.09.2020
Bier, Bier, Bier, das lob ich mir: "Marien Bräu"

Bier, Bier, Bier, das lob ich mir: "Marien Bräu"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 04.09.2020: Bier, Bier, Bier, das lob ich mir: "Marien Bräu"

44 Min.Folge vom 04.09.2020Ab 12

Das große Finale steigt im Restaurant "Marien Bräu". Gastgeber Sven Bastrop hofft mit seiner Brauerei im Gastraum und außergewöhnlichen Speisen auf den Wochensieg. In fast allen Gerichten finden sich mehrere Bierzutaten wieder, welche schon ein Alleinstellungsmerkmal darstellen. Ob sich Sven mit seinem beliebten Konzept den ersten Platz sichern kann?

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