"Mann & Metzger", SteinhagenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.05.2021: "Mann & Metzger", Steinhagen
44 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 6
Steinhagen im Teutoburger Wald ist die nächste Station für unseren Spitzenkoch Mike Süsser. Hier leitet Sabrina Schüler (32) das Restaurant "Mann & Metzger". In der Küche steht ihr Verlobter Denis Mann und der kennt sich vor allem mit einem richtig gut aus: tollem Fleisch! Reicht das für den Wochensieg und den goldenen Teller?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen