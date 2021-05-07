Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.05.2021: "Forstfrieden", Detmold
44 Min.Folge vom 07.05.2021Ab 6
Finale im Teutoburger Wald. In der Nähe von Detmold befindet sich das Lokal "Forstfrieden". Küchenchef und Geschäftsinhaber Marko Werner (52) lädt Mike Süsser zum Wochenfinale ins sein Restaurant ein. Der Gastgeber ist voller Elan und will die Geschmäcker der Kollegen am großen Finaltag vollends entzücken.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-19: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen