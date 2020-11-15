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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Troll's Brauhaus", Medebach

Kabel EinsFolge vom 15.11.2020
"Troll's Brauhaus", Medebach

"Troll's Brauhaus", MedebachJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 15.11.2020: "Troll's Brauhaus", Medebach

44 Min.Folge vom 15.11.2020Ab 6

Startschuss zum gastronomischen Wettstreit im Sauerland. "Trolls Brauhaus" ist der erste Stop für unseren Profi Mike Süsser. Andre Ricken (34) empfängt die Mitstreiter in seinem modernen Brauhaus. Serviert wird hier eine Mischung aus feiner und deftiger Küche, von Haxe über Rinderfilet bis zu selbstgebrautem Bier. Kann Andre bei den Mitstreitern und Mike mit moderner Brauhausküche punkten und reicht es für den goldenen Teller?

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