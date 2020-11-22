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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"La Taverna", Lüneburger Heide

Kabel EinsFolge vom 22.11.2020
"La Taverna", Lüneburger Heide

"La Taverna", Lüneburger HeideJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.11.2020: "La Taverna", Lüneburger Heide

45 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6

Kennt man sich in Lüneburg aus, dann weiß man, am Stint geht was. Hier betreibt Carmelinda Ianni (44) zusammen mit ihrer Familie ein italienisches Wirtshaus. Allein das denkmalgeschützte Gebäude mit direkter Lage am Wasser wäre schon fast den Sieg wert. Die einzige Frau dieser Woche muss aber mit mehr auftrumpfen, um den Profikoch und die vier Gastronomen zu überzeugen. Neben Pizza und Pasta sind ihre sizilianischen Spezialitäten Urlaub für den Gaumen.

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