"La Taverna", Lüneburger HeideJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.11.2020: "La Taverna", Lüneburger Heide
45 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6
Kennt man sich in Lüneburg aus, dann weiß man, am Stint geht was. Hier betreibt Carmelinda Ianni (44) zusammen mit ihrer Familie ein italienisches Wirtshaus. Allein das denkmalgeschützte Gebäude mit direkter Lage am Wasser wäre schon fast den Sieg wert. Die einzige Frau dieser Woche muss aber mit mehr auftrumpfen, um den Profikoch und die vier Gastronomen zu überzeugen. Neben Pizza und Pasta sind ihre sizilianischen Spezialitäten Urlaub für den Gaumen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen