Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.11.2020: "Heimatliebe", Coburg
44 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6
Zur Wochenmitte geht es nach Coburg, dort werden die Mitstreiter von dem jungen Gastgeber Thomas Helm (23) in seinem Restaurant "Heimatliebe" begrüßt. Hier schlägt das Herz für die Heimat. Fakt ist, dass Thomas mit Herz und Leidenschaft sein Bestes geben wird, um nicht nur die Konkurrenz, sondern auch Profikoch Christian Lohse mit der Kulinarik der Heimatliebe zu überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-19: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen