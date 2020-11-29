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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Cosmo's tapas & wine", Coburg

Kabel EinsFolge vom 29.11.2020
"Cosmo's tapas & wine", Coburg

"Cosmo's tapas & wine", CoburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.11.2020: "Cosmo's tapas & wine", Coburg

44 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6

Das große Wochenfinale steigt in Coburg. Michael Kosicki (62) ist der heutige Gastgeber und empfängt die Konkurrenz in seinem kleinen Restaurant "Cosmo's tapas & wine". Serviert werden internationale Tapas und Speisen. Hier kocht der Chef selbst. Die Vorfreude ist hoch und Michael will am letzten Tag noch einmal alles geben! Reicht das, um den goldenen Teller nach Coburg zu holen?

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