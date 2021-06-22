Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.06.2021: "Vineria", Nürnberg
44 Min.Folge vom 22.06.2021Ab 6
Am Dienstag lädt Inhaber Peter G. Rock (58) in seine "Vineria" ein. Wie der Name des Lokals schon vermuten lässt, stehen Weine aus aller Welt im Mittelpunkt. Gäste können aus rund 800 Flaschenweinen und 60 offenen wählen. Abgerundet wird das Konzept durch Köstlichkeiten aus dem Mittelmeerraum und Rindern aus eigener Zucht. Beste Voraussetzungen für den Wochensieg!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-19: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen