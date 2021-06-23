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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Mio Mio Restaurant", Fürth

Kabel EinsFolge vom 23.06.2021
"Mio Mio Restaurant", Fürth

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 23.06.2021: "Mio Mio Restaurant", Fürth

44 Min.Folge vom 23.06.2021Ab 6

Zur Wochenmitte verlassen Mike Süsser und die Konkurrenz die Nürnberger Innenstadt. Das "Mio Mio Restaurant" wird von Mitinhaber Christian Moritz (40) in Fürth auf dem Gelände eines Tennisvereins betrieben. Können sie das Versprechen "Homemade Italian Food" halten? Der Kampf um den goldenen Teller bleibt spannend!

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