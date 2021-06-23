Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.06.2021: "Mio Mio Restaurant", Fürth
44 Min.Folge vom 23.06.2021Ab 6
Zur Wochenmitte verlassen Mike Süsser und die Konkurrenz die Nürnberger Innenstadt. Das "Mio Mio Restaurant" wird von Mitinhaber Christian Moritz (40) in Fürth auf dem Gelände eines Tennisvereins betrieben. Können sie das Versprechen "Homemade Italian Food" halten? Der Kampf um den goldenen Teller bleibt spannend!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen