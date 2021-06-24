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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Waldgasthof am Letten", Lauf an der Pegnitz

Kabel EinsFolge vom 24.06.2021
"Waldgasthof am Letten", Lauf an der Pegnitz

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Folge vom 24.06.2021: "Waldgasthof am Letten", Lauf an der Pegnitz

44 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 6

Heute wird es für Profikoch Mike Süsser und die Konkurrenz traditionell. Geschäftsführer und Küchenmeister Michael Wittmann (48) hat den 1971 gegründeten Betrieb vor zehn Jahren übernommen. Nach Stationen in Sterneküchen in England und Spanien hat er das Konzept jedoch nicht umgekrempelt, sondern lässt die gelernte Finesse sanft in die klassische Küche des Hauses einfließen. Auch hier wird es wieder spannend!

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