Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.01.2020: "La Piazza", Kerpen
44 Min.Folge vom 07.01.2020Ab 6
Weiter geht es in Kerpen im Restaurant "La Piazza". Dort begrüßt der charismatische Inhaber und Küchenmeister René Reichs seine Konkurrenten und Profi-Koch Mike Süsser direkt an einer Kartbahn. Das "La Piazza" möchte mit kreativer italienischer Küche mit mediterranen Einflüssen begeistern. Reicht die Performance für den Spitzenplatz auf dem Podium?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen