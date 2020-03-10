Hijiki, Nigiri und Maki - Das "Crazy Sushi" lädt nach Japan einJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.03.2020: Hijiki, Nigiri und Maki - Das "Crazy Sushi" lädt nach Japan ein
44 Min.Folge vom 10.03.2020Ab 6
Weiter geht es in Aachen mit dem japanischen Restaurant "Crazy Sushi". Dort begrüßt Inhaberin Kirsten sowohl ihre Mitstreiter als auch Profi-Koch Mike Süsser. Das "Crazy Sushi" möchte mit fusionierter und authentischer japanischer Küche begeistern. Winkt der goldene Teller?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen