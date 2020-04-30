Majestätische Speisen im "Domkönig"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.04.2020: Majestätische Speisen im "Domkönig"
44 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 6
Das zweite Duo geht am Finaltag der Woche an den Start. Die Lage im Schatten des Magdeburger Doms ist imposant. Kann die Kreuzung aus modern-rustikalem Ambiente und deutsch-mediterraner Küche die Messlatte zum großen Finale nochmals höher legen? An Motivation mangelt es Küchenchef Ingo (38) und Geschäftsleiter Uli (46) jedenfalls nicht.
