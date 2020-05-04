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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Böckmann's Daily food market": Erste Tatar-Bar Hamburgs!

Kabel EinsFolge vom 04.05.2020
"Böckmann's Daily food market": Erste Tatar-Bar Hamburgs!

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Folge vom 04.05.2020: "Böckmann's Daily food market": Erste Tatar-Bar Hamburgs!

45 Min.Folge vom 04.05.2020Ab 6

Zum Wochenauftakt geht es für Mike Süsser nach St. Georg, einem Szeneviertel in Hamburg. Hier geht Gastgeber Sebastian Glävke (36) im Restaurant "Böckmann's Daily food market" ins Rennen. Sebastian möchte Mike Süsser und die Kollegen mit frischer, regionaler Küche begeistern. Ein weiteres Highlight: Hier gibt es Hamburgs erste Tatar-Bar mit fleischigen Köstlichkeiten.

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