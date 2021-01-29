"Restaurant der Kulturen", EmmendingenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.01.2021: "Restaurant der Kulturen", Emmendingen
44 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 6
Das Finale findet heute im "Restaurant der Kulturen" bei Kim Weihrauch (28) in Emmendingen statt. Die sympathische Kim wartet mit einer Mischung aus asiatischer und deutscher Küche auf. Können die geschmacklichen Verbindungen der verschiedenen Kulturen Mike Süsser überzeugen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen