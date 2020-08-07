Der "Dorfkrug" möchte den Pokal holenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.08.2020: Der "Dorfkrug" möchte den Pokal holen
44 Min.Folge vom 07.08.2020Ab 6
Das große Wochenfinale steigt im "Dorfkrug" in Gelsenkirchen. Im traditionsreichen Gebäude mit langer Historie möchte Betriebsleiter Kader Gül (48) mit seinem Team um Chefkoch Uwe Gott Profi Mike Süsser und die Kollegen begeistern. Hier erwartet die Gäste authentische, bodenständige Küche in geselliger Atmosphäre. Wer erkocht sich am Finaltag den goldenen Teller?
