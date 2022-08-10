Der Stern in Villach kann auch VeganJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.08.2022: Der Stern in Villach kann auch Vegan
44 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 12
Im Westen des Wörthersees liegt das Restaurant und Café "STERN", inmitten der Villacher Innenstadt. Inhaber Andreas oder "Morti" - wie ihn seine Gäste nennen - ist das Gesicht der STERN-Betriebe. In frischem Ambiente möchte er die Runde mit urbaner Crossover-Küche überzeugen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
