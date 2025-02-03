"Hesse Bar" im idyllischen ElbtalJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.02.2025: "Hesse Bar" im idyllischen Elbtal
44 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12
Der Startschuss für die Woche in Sachsen fällt in Radebeul in der "Hesse Bar", die alles andere als nur eine Bar ist. Holger will die Kollegen mit moderner Hausmannskost verwöhnen und sich direkt zu Beginn den Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Wird die Kneipe 2.0 bei den Mitstreitern und Mike Süsser punkten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins