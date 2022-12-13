Punkteregen oder Donnerwetter im Lokal "Zum Amtshof"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.12.2022: Punkteregen oder Donnerwetter im Lokal "Zum Amtshof"
44 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12
Gastgeber und Koch Robert legt sein ganzes Herzblut in den Familienbetrieb "Zum Amtshof" in Wilsdruff, wo er zusammen mit seinem Vater, Onkel und Bruder seinen Mann steht. Die historische Gaststätte bietet gutbürgerliche Gaumenfreuden, aber auch ein paar moderne Ausreißer. In der Küche wird alles darangesetzt, um abzuliefern. Wie Ambiente und Speisen bei der Konkurrenz und bei Spitzenkoch Mike Süsser ankommen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins