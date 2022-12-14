Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Herrschaftliches Speisen im Lokal "Artichoke im Wolfsbrunn"

Kabel Eins
Folge vom 14.12.2022
Herrschaftliches Speisen im Lokal "Artichoke im Wolfsbrunn"

Folge vom 14.12.2022: Herrschaftliches Speisen im Lokal "Artichoke im Wolfsbrunn"

44 Min.
Ab 12

Zur Mitte der Woche steht Modern Dining in historischem Gemäuer auf dem Programm! Küchenchef Lars bringt im imposanten Hotelrestaurant "Artichoke" in Hartenstein gehobene regionale und internationale Speisen auf den Teller. Die Konkurrenz soll nicht nur vom Ambiente, sondern auch von der Qualität der Speisen umgehauen werden. Ob ihm das gelingt?

