An Tag vier begrüßt Ali seine Gäste im "Wirtshaus Wolpertinger" in Garmisch-Partenkirchen. Hier gibt es bayerische Küche mit mediterranem Einschlag. Ali hat das Konzept von seinem Vorgänger übernommen und will auch nichts daran ändern. Ob ihm das zum Verhängnis wird?
