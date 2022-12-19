Glücksgefühle in der "VILLA Rottweil"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.12.2022: Glücksgefühle in der "VILLA Rottweil"?
44 Min.Folge vom 19.12.2022Ab 12
Fünf Schwarzwälder Gastronomen treten diese Woche im Weihnachtsspezial gegeneinander an. Wer von ihnen bringt Weihnachten am besten ins Lokal und auf den Teller? Den Anfang macht Florian mit seiner "VILLA Rottweil". Der Restaurantleiter ist stolz auf das erst 2020 eröffnete Restaurant. Dieses soll ein echter Hotspot mit einem einzigartigen Konzept in der Region sein. Setzt Florian die Maßstäbe gleich am ersten Tag ganz oben an?
