Hauptsache weihnachtlich im "Yachthafen Kehl"!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.12.2022: Hauptsache weihnachtlich im "Yachthafen Kehl"!
44 Min.Folge vom 21.12.2022Ab 12
Heute geht es an die deutsch-französische Grenze nach Kehl. Melanie will hier in ihrem maritimen Restaurant am Yachthafen ihre vier männlichen Kontrahenten um den Finger wickeln. Dazu hat sie einige Überraschungen parat. Spannend ist ihr gastronomisches Konzept: freestyle-mediterran mit französischen Einflüssen und das Ganze heute weihnachtlich interpretiert. Festlich wird es auf jeden Fall, nur klappt die Bescherung?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins