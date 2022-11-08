Traumhafte Aussicht auf die Berge im Lokal "ZOMM im Meilerhof"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.11.2022: Traumhafte Aussicht auf die Berge im Lokal "ZOMM im Meilerhof"
44 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12
An Tag zwei geht es für Profikoch Mike Süsser nach Reith bei Seefeld in Österreich zu Gastgeberin Julia. Das Restaurant bietet Tiroler Küche mit internationalen Einflüssen. Die frischen Kräuter und das Gemüse kommen direkt aus dem eigenen Garten. Reicht das für den Goldenen Teller?
