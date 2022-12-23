Kochen mit Bier im "Brauereigasthof Löwen-Post"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.12.2022: Kochen mit Bier im "Brauereigasthof Löwen-Post"?
44 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 12
Einen Tag vor Heiligabend soll es nochmal traditionell, zünftig und deftig werden. Im "Brauereigasthof Löwen-Post" wird nicht nur viel Bier getrunken, sondern auch mit viel Bier gekocht. Zusammen mit seiner Frau leitet Andreas die Alpirsbacher Gastronomie. Direkt neben dem Alpirsbacher Kloster gelegen, wird Regionalität bei dem erfahrenen Koch großgeschrieben. Ob Andreas am Ende mit Tradition den Goldenen Teller holen kann?
