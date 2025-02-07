Slow-Food im Lokal "Zur Börse"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.02.2025: Slow-Food im Lokal "Zur Börse"
Folge vom 07.02.2025
Das Wochenfinale wird in Zwönitz im Familienbetrieb "Zur Börse" bei Alexander ausgetragen. Bereits in fünfter Generation aktiv, hat er sich regionale Landhausküche und Slow Food auf die Fahne geschrieben. Wie man mit der gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre und frischen Produkten die Gäste zufriedenstellen kann, weiß der erfahrene Gastronom. Ob er aber Mike Süsser und die Mitstreiter so begeistern kann, dass er den Wochensieg einfährt?
