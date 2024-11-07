Kochleidenschaft brennt im Gourmetrestaurant Hubert WallnerJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.11.2024: Kochleidenschaft brennt im Gourmetrestaurant Hubert Wallner
44 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Sportlich, offen und interessiert präsentiert sich der Spitzenkoch und Küchenmeister Hubert. In Dellach, an der Südseite des Wörthersees, liegt sein Gourmetrestaurant. Der renommierte Koch überrascht feine Gaumen gern mit seiner Kreativität. Ob ihm das auch bei seinen Mitstreitern und dem Profi Mike Süsser gelingt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins