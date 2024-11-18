Was macht den Tobias im "Tannenhaus" ?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.11.2024: Was macht den Tobias im "Tannenhaus" ?
Folge vom 18.11.2024
Auftakt in eine neue Woche in der Region Chemnitz: Den Start macht Gastgeber Tobi, der seinen Gästen im "Tannenhaus" gehobene Crossover Küche im Hotelrestaurant bieten möchte. Der Tobi ist übrigens kein Unbekannter, denn er hat schonmal in der Lüneburger Heide bei Mein Lokal, Dein Lokal mitgemacht und sogar gewonnen. Jetzt ist er zurück in seiner Heimat und möchte seinen Sieg verteidigen.
