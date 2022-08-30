Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Pasta wie bei Nonna im "MEDITERRANEUM"

Kabel Eins
Folge vom 30.08.2022
Pasta wie bei Nonna im "MEDITERRANEUM"

Pasta wie bei Nonna im "MEDITERRANEUM"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 30.08.2022: Pasta wie bei Nonna im "MEDITERRANEUM"

44 Min.
Folge vom 30.08.2022
Ab 12

Der zweite Tag führt in das "MEDITERRANEUM" in Chemnitz. Gastgeberin Concetta kommt aus Apulien und lädt hier getreu dem Lokalnamen zu mediterraner Küche ein und kocht liebevoll nach Rezepten ihrer italienischen Mutter und Tanten. Obwohl sie gelernte Musikerin ist, ist Concetta schon in vielen verschiedenen Küchen dieser Welt gewesen, unteranderem auf Fuerteventura.

