Pasta wie bei Nonna im "MEDITERRANEUM"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.08.2022: Pasta wie bei Nonna im "MEDITERRANEUM"
44 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 12
Der zweite Tag führt in das "MEDITERRANEUM" in Chemnitz. Gastgeberin Concetta kommt aus Apulien und lädt hier getreu dem Lokalnamen zu mediterraner Küche ein und kocht liebevoll nach Rezepten ihrer italienischen Mutter und Tanten. Obwohl sie gelernte Musikerin ist, ist Concetta schon in vielen verschiedenen Küchen dieser Welt gewesen, unteranderem auf Fuerteventura.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins