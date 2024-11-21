Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.11.2024: Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?
44 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Yvonne erwartet die Runde im "HOLZWURM" in Seiffen. Der Ort wird aufgrund seiner Holzmanufakturen gerne auch als "Spielzeugdorf" bezeichnet und ist ein richtiger Touristenmagnet. Wie treffend, dass sich auch bei Yvonne alles rund ums Holz dreht! Denn von innen sieht der Laden aus wie ein hölzernes Puppenhaus von damals. Und damit werden Seiffener als auch die Touristen verzaubert und das seit 27 Jahren.
