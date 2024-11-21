Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?

Kabel Eins Folge vom 21.11.2024
Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?

Folge vom 21.11.2024: Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?

44 Min. Ab 12

Yvonne erwartet die Runde im "HOLZWURM" in Seiffen. Der Ort wird aufgrund seiner Holzmanufakturen gerne auch als "Spielzeugdorf" bezeichnet und ist ein richtiger Touristenmagnet. Wie treffend, dass sich auch bei Yvonne alles rund ums Holz dreht! Denn von innen sieht der Laden aus wie ein hölzernes Puppenhaus von damals. Und damit werden Seiffener als auch die Touristen verzaubert und das seit 27 Jahren.

