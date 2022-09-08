Das "Zum Blauen See" : Kulinarische Institution in BorkenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.09.2022: Das "Zum Blauen See" : Kulinarische Institution in Borken
44 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 12
Thomas möchte mit seinem Restaurant "Zum Blauen See" in Dorsten glänzen. Das Lokal ist mit über 50 Jahren Beständigkeit eine Konstante im Ort. Thomas hat dem Lokal eine neue, moderne Optik verliehen. Wird er mit seinen vielen kulinarischen Facetten vom Brathering über Austern und Kaviar bis zum indischen Thunfisch überzeugen oder baden gehen?
