Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.09.2022: Feinste Straußwirtschaft im Bodenheimer "weinmaleins"
44 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12
Der Auftakt in der Region Rheinhessen findet bei Gastgeber Janneck statt. Er will seine Gäste im "weinmaleins" mit seiner sogenannten "Straußwirtschaft" überzeugen. Kulinarisch gibt es bei ihm kalte sowie warme rheinhessische Küche. Schafft er es, die Mitstreiter:innen mit seinem Angebot aus heimischen Weinen und Speisen zu überzeugen oder wird es ein Reinfall?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
