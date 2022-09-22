Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 22.09.2022
Folge vom 22.09.2022: Beim "Kiedricher Hof" ist's innen Hui und auf den Tellern auch

44 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12

Heute wird es kulinarisch fein, denn Gastgeberin Rita bietet ihren Gästen eine gehobene Küche mit einer Mischung aus regionalen und internationalen Speisen an. Es wird viel Wert auf "Hausgemachtes" gelegt und ihr Ehemann Felix steht als ihre rechte Hand in der Küche. Schafft sie es, auch ihre heutigen Gäste von ihrem Konzept zu überzeugen?

