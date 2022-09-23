Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.09.2022: Es geht rund im "360 Grad"
44 Min.Folge vom 23.09.2022Ab 12
Am letzten Tag geht es zum Quereinsteiger Engin nach Rüsselsheim. Er versucht, seine Gäste mit seinem Familienbetrieb zu überzeugen. Die Speisen sollen viel mehr als nur Fast Food sein, seine Mutter steht mit ihm in der Küche und kocht nach ihren Rezepten. Aber reicht sein Konzept für den Goldenen Teller oder fühlen sich die Mitstreiter:innen wie in einem einfachen Imbiss?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins