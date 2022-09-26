Eine vielfältige Speisekarte im "Restaurant im Glas by Di Natale"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.09.2022: Eine vielfältige Speisekarte im "Restaurant im Glas by Di Natale"
44 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12
Der Startschuss der Woche in Ulm fällt im "Restaurant im Glas by Di Natale", wo Vanessa frische, kreative Speisen an den Gast bringt. Die Besonderheit: Die Gerichte werden auch nachhaltig im Glas zum Take-away angeboten. Ob die Konkurrenz dieses Konzept mit einer hohen Punktzahl würdigt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen