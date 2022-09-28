Im "Restaurant Zur Linde" ist die Küche schwäbisch angehauchtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.09.2022: Im "Restaurant Zur Linde" ist die Küche schwäbisch angehaucht
44 Min.Folge vom 28.09.2022Ab 12
Modern schwäbisch wird es zur Wochenmitte im "Restaurant Zur Linde" in Ehingen. Beate hat sich hier ihrer Dekoliebe hingegeben und möchte ihre Mitstreiter bereits mit dem Ambiente für sich gewinnen. Aber auch mit den modern interpretierten Klassikern möchte sie punkten. Ob ihr das gelingt?
