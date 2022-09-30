Im "Wirtshaus Ludwig" gibt es bayerische SpezialitätenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.09.2022: Im "Wirtshaus Ludwig" gibt es bayerische Spezialitäten
44 Min.Folge vom 30.09.2022Ab 12
Das Finale der Ulmer Woche wird im bayerisch eingerichteten "Wirtshaus Ludwig" in Senden ausgetragen, wo Anett Klassiker wie Zwiebelrostbraten und Schnitzel serviert. Genau diese sollen die Punktekasse ordentlich klingeln lassen. Ob sie die Leistung ihrer Kollegen kulinarisch toppen kann?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
