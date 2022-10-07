Das "meergut RESTAURANT" mit Blick auf die OstseeJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.10.2022: Das "meergut RESTAURANT" mit Blick auf die Ostsee
44 Min.Folge vom 07.10.2022Ab 12
Am letzten Tag begrüßen Irina und ihr Koch Lars ihre Gäste in direkter Strandlage mit wunderschönem Ausblick auf die Ostsee. Das gehobene Ambiente verspricht eine deutsch-mediterrane Küche und die wechselnde Speisekarte mit regionalen Gerichten lässt keine Langeweile aufkommen. Ist die Küche hier genauso gut wie der Ausblick?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
12
