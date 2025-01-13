Spanische Spezialitäten in dem alten Flugzeughangar bei "Zachmanns"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.01.2025: Spanische Spezialitäten in dem alten Flugzeughangar bei "Zachmanns"
Folge vom 13.01.2025
Den Anfang in Braunschweig macht Gastgeber Dirk. Er will seine Mitstreiter im "Zachmanns" mit einer Mischung aus deutschen und spanischen Gerichten überzeugen. Wird es ihm gelingen, mit diesem außergewöhnlichen Mix seine Gäste zufrieden zu stellen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
