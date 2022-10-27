"Löwen Diner": das Diner im deutschen StilJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.10.2022: "Löwen Diner": das Diner im deutschen Stil
44 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Heute geht es zu Nev ins Restaurant "Löwen Diner" in Braunschweig. Die gelernte Wirtschaftsingenieurin möchte mit ihrem Diner im deutschen Stil ihre Mitstreiter überzeugen. Schafft sie es ihr Konzept klar rüberzubringen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
