Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Das Albert", Bad Elster
44 Min.Ab 6
Wochenfinale der Vogtland-Runde: Michael geht mit dem "Das Albert" im Kurort Bad Elster an den Start. Der gelernte Koch möchte in königlichem Ambiente mit moderner österreichischer Küche begeistern. Gekocht wird hier, was die Natur hergibt. Ob der 37-Jährige die Leistungen der letzten Tage noch übertrumpfen können wird?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
