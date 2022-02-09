Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.02.2022: Schilling am Bahnhof
44 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 6
Zur Wochenmitte geht es nach Holzgerlingen. Michaela ist die stolze Chefin des "Schilling am Bahnhof". Nach vielen erfolgreichen Jahren am alten Standort hat sie ihr Herzensprojekt nun in eine neue Location verlegt. Gemütliches Ambiente und internationale Küche sind ihr Steckenpferd, mit dem sie abräumen möchte!
