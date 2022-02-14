Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.02.2022: "CUCHILLOS", Hannover
44 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 6
Zum Auftakt der Woche in Niedersachsen verschlägt es Mike Süsser und die anderen Gastronomen in die Landeshauptstadt Hannover. Im "CUCHILLOS" bietet Inhaber Andreas "Andy" moderne kalifornisch-mexikanische Küche an. Kommt sein Mix aus Street- und Fingerfood beim Spitzenkoch und den strengen Gastronom:innen an?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins