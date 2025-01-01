Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Café Couture", Peine
An Tag zwei lädt Gastgeber Mohamed ins "Café Couture". Libanesische und arabische Küche sollen hier im Familienbetrieb für jeden hungrigen Gast etwas bieten. Unterstützt wird Mo von seiner Frau Ayat, die sich mit dem Lokal ihren Traum verwirklicht hat. Gemeinsam wollen sie den "Goldenen Teller" ins beschauliche Peine holen.
